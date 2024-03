Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI letztendlich leichter

So bewegte sich der SMI zum Handelsende.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 11 651,99 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,259 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,116 Prozent tiefer bei 11 690,10 Punkten in den Handel, nach 11 703,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 11 715,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 11 651,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der SMI bereits um 0,100 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, betrug der SMI-Kurs 11 386,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 153,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wurde der SMI auf 10 782,28 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 4,31 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 799,91 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 1,47 Prozent auf 81,42 CHF), Lonza (+ 1,26 Prozent auf 529,80 CHF), Swisscom (+ 0,49 Prozent auf 535,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,33 Prozent auf 243,90 CHF) und Holcim (+ 0,17 Prozent auf 80,54 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Sonova (-4,58 Prozent auf 262,40 CHF), Richemont (-2,61 Prozent auf 134,25 CHF), Geberit (-1,87 Prozent auf 535,40 CHF), Swiss Life (-1,23 Prozent auf 640,80 CHF) und Alcon (-1,00 Prozent auf 74,92 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 4 288 080 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 254,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,33 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at