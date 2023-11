Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent auf 10 813,60 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,200 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,137 Prozent auf 10 817,59 Punkte an der Kurstafel, nach 10 832,39 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 822,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 808,21 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,846 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2023, den Stand von 10 331,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 973,64 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 23.11.2022, bei 11 094,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 1,50 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 251,33 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Holcim (+ 0,29 Prozent auf 62,98 CHF), Givaudan (+ 0,09 Prozent auf 3 233,00 CHF), Richemont (+ 0,09 Prozent auf 113,85 CHF), Roche (+ 0,08 Prozent auf 236,80 CHF) und Sika (+ 0,08 Prozent auf 237,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swiss Life (-2,36 Prozent auf 554,80 CHF), Logitech (-1,15 Prozent auf 75,36 CHF), Alcon (-0,74 Prozent auf 64,52 CHF), Swiss Re (-0,49 Prozent auf 101,35 CHF) und Novartis (-0,41 Prozent auf 85,65 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 47 572 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 267,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at