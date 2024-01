Anleger in Zürich halten sich zurück: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Am Dienstag tendiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,80 Prozent schwächer bei 1 769,59 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,222 Prozent stärker bei 1 787,80 Punkten in den Handel, nach 1 783,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 1 768,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 788,69 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Stand von 1 780,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, betrug der SLI-Kurs 1 618,28 Punkte. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.01.2023, den Wert von 1 770,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,345 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 789,06 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit ams (+ 4,13 Prozent auf 2,22 CHF), SGS SA (+ 1,95 Prozent auf 75,34 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 119,65 CHF), Schindler (+ 1,67 Prozent auf 207,50 CHF) und Sika (+ 1,55 Prozent auf 235,60 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Logitech (-11,21 Prozent auf 73,54 CHF), Swatch (I) (-4,51 Prozent auf 203,30 CHF), VAT (-2,33 Prozent auf 397,70 CHF), Sonova (-2,09 Prozent auf 276,00 CHF) und Straumann (-1,99 Prozent auf 130,85 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 835 323 Aktien gehandelt. Mit 266,750 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at