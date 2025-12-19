SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2022 wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,239 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 167,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 248,81 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,49 Prozent.

Am Markt war BKW jüngst 8,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at