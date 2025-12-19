BKW Aktie

BKW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JLZG / ISIN: CH0130293662

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 19.12.2025 10:03:56

SPI-Papier BKW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BKW von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BKW-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2022 wurde die BKW-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79,239 BKW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BKW-Papiers auf 167,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 248,81 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,49 Prozent.

Am Markt war BKW jüngst 8,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BKW AGmehr Nachrichten