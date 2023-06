Apple-Aktie erreicht neue Höchststände: 3-Billionen-Dollar-Marke erneut geknackt

Der jüngste Kursschub der Apple-Aktie hat dem Anteilsschein des iPhone-Herstellers dabei geholfen, seinen Rekordkurs auch am Freitag fortzusetzen.

• Apple-Aktie mit neuem Rekordwert• Erholungsrally nach Tech-Flaute• Börsenwert wieder im 3-Billionen-US-Dollar-Bereich

Im NASDAQ-Handel legt die Apple-Aktie am Freitag zeitweise um 2,02 Prozent auf 193.41 US-Dollar zu, womit ein neues Rekordhoch markiert wird. Erst am Vortag hatte die Apple-Aktie bei 189,59 US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand aller Zeiten geschlossen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens mit Sitz im kalifornischen Cupertino lag zum Handelsende am Donnerstag bei 2,98 Billionen US-Dollar.

Börsenwert von drei Billionen US-Dollar im Blick

Am Freitag ist das Unternehmen an der Börse nun drei Billionen US-Dollar wert. Im Handelsverlauf am Donnerstag hatte die Apple-Aktie diesen Wert bereits geknackt - allerdings nicht auf Schlusskursbasis.

Seit Jahresbeginn schnuppert die Apple-Aktie Höhenluft und legt eine Rekord-Rally hin. Anfang Januar wurde der Anteilsschein zeitweise noch bei rund 124 US-Dollar gehandelt - seitdem ging es um rund 46 Prozent nach oben.

In schnellen Schritten zur 3-Billionen-Marktkapitalisierung

Apple ist auf dem Börsenparkett wahrlich kein Unbekannter. Bereits am 12. Dezember 1980 wagte das Unternehmen den Börsengang in New York, damals noch zu einem Einstandspreis von 22 US-Dollar je Aktie. 2018 knackte der Konzern dann bei der Marktkapitalisierung bereits die Billionen-US-Dollar-Marke, schon 2020 stieg der Börsenwert über zwei Billionen US-Dollar, 2023 dürfte die drei vor der Kennziffer bald erreicht sein.

Redaktion finanzen.at