07.10.2025 09:38:14

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Seine Datenanalyse des App-Stores von Apple deute auf eine Wachstumsverlangsamung im dritten gegenüber dem Vorquartal hin, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 256,69 		Abst. Kursziel*:
-14,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 256,69 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,29%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

