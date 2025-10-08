Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten der Kunden auf die neuen iPhone-Modelle des US-Technologieriesen blieben zwar etwas erhöht im Jahresvergleich, seien aber die zweite Woche in Folge stabil bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Goldman Sachs Group Inc.