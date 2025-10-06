Apple Aktie

220,90EUR 1,60EUR 0,73%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.10.2025 08:25:26

Apple Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. In Woche vier seines Verfügbarkeits-Trackers von Apple-Produkten hätten sich die Lieferzeiten auf das für iPhones typische Niveau eines Monats nach Markteinführung abgeschwächt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 258,02 		Abst. Kursziel*:
8,52%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 258,02 		Abst. Kursziel aktuell:
8,52%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten