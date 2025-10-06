Apple Aktie
|220,90EUR
|1,60EUR
|0,73%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. In Woche vier seines Verfügbarkeits-Trackers von Apple-Produkten hätten sich die Lieferzeiten auf das für iPhones typische Niveau eines Monats nach Markteinführung abgeschwächt, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 15:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analyst Name: Samik Chatterjee
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 258,02
|
Abst. Kursziel*:
8,52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 258,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,52%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
