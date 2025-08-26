Apple Aktie
Apple-Aktie höher: Neue iPhone-Modelle werden wohl in zwei Wochen präsentiert
Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.
In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äußerlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein größeres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem größeren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.
Im NASDAQ-Handel am Montag geht es für die Apple-Aktie zeitweise um 0,37 Prozent nach oben auf 228,01 US-Dollar.
