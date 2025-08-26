Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Keynote voraus 26.08.2025 21:10:39

Apple-Aktie höher: Neue iPhone-Modelle werden wohl in zwei Wochen präsentiert

Apple-Aktie höher: Neue iPhone-Modelle werden wohl in zwei Wochen präsentiert

Apple wird seine neue iPhone-Generation voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern setzte ein Event in seinem Hauptquartier in Cupertino für den 9. September an.

Wie gewohnt machte Apple keine Angaben dazu, worum es dabei gehen soll. Bei den September-Veranstaltungen werden aber traditionell neue Modelle der iPhones sowie der Computer-Uhr Apple Watch präsentiert.

In diesem Jahr soll die Modell-Palette Medienberichten zufolge um ein dünneres iPhone erweitert werden. Das iPhone 17 werde äußerlich der aktuellen 16er-Reihe ähnlich sehen, aber eine bessere Kamera und ein größeres Display bekommen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg. Die teureren Pro-Modelle werden demnach mit einem größeren Kamera-Block auf der Rückseite auffallen.

Im NASDAQ-Handel am Montag geht es für die Apple-Aktie zeitweise um 0,37 Prozent nach oben auf 228,01 US-Dollar.

/so/DP/stw

CUPERTINO (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Wolfspeed-Aktie ungeachtet dessen im Plus: Wolfspeed baut Verluste noch aus
Eli Lilly-Aktie zieht an, Novo Nordisk tiefrot: Lilly bereitet Antrag für Abnehmpille vor
Clara Technologies-Aktie knickt kräftig ein: Zwischen KI-Euphorie und Kursverlusten

Bildquelle: Zhao jian kang / Shutterstock.com,r.classen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten