NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern wieder einholen und den Gewinn merklich schmälern, da Apple viele Geräte in China herstellen lasse, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das vierte Geschäftsquartal lägen unter den Konsensschätzungen./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.