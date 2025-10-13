Apple Aktie
|214,85EUR
|3,50EUR
|1,66%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern wieder einholen und den Gewinn merklich schmälern, da Apple viele Geräte in China herstellen lasse, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das vierte Geschäftsquartal lägen unter den Konsensschätzungen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 203,07
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 245,27
|
Abst. Kursziel*:
-17,21%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 245,27
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,21%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
10.10.25
|EU vs. Apple, Snap, Google und Co.: Ermittlungen gegen US-Plattformen (dpa-AFX)
|
10.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
09.10.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
09.10.25
|Börse New York: Dow Jones sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
09.10.25
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Meta and Apple close to settling EU cases (Financial Times)
|
07.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Apple auf 'Underperform' (dpa-AFX)