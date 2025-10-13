Apple Aktie

214,85EUR 3,50EUR 1,66%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.10.2025 07:55:12

Apple Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern wieder einholen und den Gewinn merklich schmälern, da Apple viele Geräte in China herstellen lasse, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das vierte Geschäftsquartal lägen unter den Konsensschätzungen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 203,07
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 245,27 		Abst. Kursziel*:
-17,21%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 245,27 		Abst. Kursziel aktuell:
-17,21%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten