AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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02.10.2026 14:00:27
AppLovin Stock Sinks To 52-Week Low - Here's Why
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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02.10.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
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02.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels freundlich (finanzen.at)
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02.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.10.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
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02.10.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
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02.10.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
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01.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu AppLovin Corp
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.