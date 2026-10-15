AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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15.10.2026 12:52:48
AppLovin Stock Sinks To 52-Week Low - Here's Why
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