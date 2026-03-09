CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
09.03.2026 06:15:00
As Annual Recurring Revenue Accelerates, Is CrowdStrike a Buy?
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) continues to regain its momentum, as its annual recurring revenue (ARR) growth once again reaccelerated in its fiscal fourth quarter. However, despite the cybersecurity company's improving performance, the stock is still down for the year.With growth accelerating, let's see if now is a good time to buy Crowdstrike stock.CrowdStrike delivered another strong quarter, as its net new ARR jumped 47% to $331 million and total ARR increased 24% to $5.25 billion. ARR is the annualized value of its high-gross-margin subscriptions and doesn't include its professional services revenue. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
05.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
04.03.26
|CrowdStrike-Aktie legt zu: Ergebnis enttäuscht (finanzen.at)
|
03.03.26
|Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.03.26
|KI-Sorgen an der Wall Street: So setzt Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|363,40
|-1,50%