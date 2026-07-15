ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.07.2026 16:08:00

ASML will deutlich mehr Lithografie-Systeme bauen

Niederländische Maschinen zur Wafer-Belichtung sollen nicht zum Flaschenhals des KI-Booms werden. ASML korrigiert seinen Ausblick nach oben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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15:38 ASML NV Kaufen DZ BANK
14:50 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 ASML NV Buy UBS AG
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