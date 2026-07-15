ASML NV Aktie
|1 604,20EUR
|46,60EUR
|2,99%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1560 Euro auf "Hold" belassen. Umsatz, Marge und Gewinne des zweiten Quartals hätten die Erwartungen klar getoppt, schrieb Janardan Menon am Mittwoch nach den Zahlen. Der aufgestockte Umsatzausblick des Spezialisten for Lithografiesysteme liege nun klar über seiner Prognose und dem Mittelpunkt der Markterwartungen. Auch die avisierte Bruttomarge sei deutlich höher als er bisher prognostiziert habe. Allerdings falle der für 2027 avisierte Kapazitätsausbau für die Produktion von Standard-EUV-Lithographiesystemen geringer aus als allgemein erwartet. Gerade hierfür seien die Markterwartungen zuletzt stark gestiegen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 560,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1 558,00 €
|
Abst. Kursziel*:
0,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1 604,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,76%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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