ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.07.2026 08:25:47

ASML NV Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Lithografiesysteme habe mit einem starken Quartal die eigenen Ziele übertroffen, schrieb Simon Coles am Mittwoch nach den Zahlen. Der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme dürfte im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben. Zusammen mit erhöhten Prognosen und dem angekündigten Kapazitätsausbau hätten die Niederländer den Anlegern einiges geboten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
2 000,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 659,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 604,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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