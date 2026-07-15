ASML NV Aktie
|1 604,20EUR
|46,60EUR
|2,99%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Lithografiesysteme habe mit einem starken Quartal die eigenen Ziele übertroffen, schrieb Simon Coles am Mittwoch nach den Zahlen. Der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme dürfte im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben. Zusammen mit erhöhten Prognosen und dem angekündigten Kapazitätsausbau hätten die Niederländer den Anlegern einiges geboten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2 000,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 659,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,54%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 604,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name::
Simon Coles
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:27
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittwochmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 2000 Euro (dpa-AFX)
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1900 Euro (dpa-AFX)
|
09:51
|AKTIE IM FOKUS 2/KI-Boom treibt Geschäfte an: ASML in Schlagweite zum Rekordhoch (dpa-AFX)
|
09:31