ASML NV Aktie
|1 604,20EUR
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|2,99%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und das Gesamtjahr lägen deutlich höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Zahlen. Auch die Ergebnisse des zweiten Quartals seien besser gewesen als gedacht. Deshpande geht davon aus, dass der Umsatzkonsens für 2026 deutlich steigen wird. Noch viel wichtiger sei allerdings der avisierte Kapazitätsausbau 2027 und 2028. Für 2028 lägen die Niederländer damit über seiner Erwartung - und sie sei die höchste am Markt gewesen. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2028 erschienen nun deutlich zu niedrig./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
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Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
1 900,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 635,20 €
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Abst. Kursziel*:
16,19%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
1 604,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,44%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
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