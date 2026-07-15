ASML NV Aktie

1 604,20EUR 46,60EUR 2,99%
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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.07.2026 08:58:01

ASML NV Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Auftragslage untermauere den Kapazitätsausblick für EUV- und DUV-Lithografiesysteme, schrieb Alexander Duval am Mittwoch nach starken Zahlen und Prognoseerhöhungen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
2 000,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 635,20 € 		Abst. Kursziel*:
22,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 604,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
Analyst Name::
Alexander Duval 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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