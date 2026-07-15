ASML NV Aktie
|1 604,20EUR
|46,60EUR
|2,99%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Auftragslage untermauere den Kapazitätsausblick für EUV- und DUV-Lithografiesysteme, schrieb Alexander Duval am Mittwoch nach starken Zahlen und Prognoseerhöhungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2 000,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 635,20 €
|
Abst. Kursziel*:
22,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 604,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
|
Analyst Name::
Alexander Duval
|
KGV*:
-
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