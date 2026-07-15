ASML NV Aktie

1 604,20EUR 46,60EUR 2,99%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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15.07.2026 08:26:07

ASML NV Outperform

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und auch das Gesamtjahr seien sehr stark, schrieb Analyst Baptiste Salaville am Mittwoch nach den Zahlen und der Prognoseerhöhung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Es stehe ein enormer Kapazitätsausbau bevor./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:58 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Oddo BHF 		Kursziel:
2 000,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 659,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,54%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 604,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,67%
Analyst Name::
Baptiste Salaville 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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