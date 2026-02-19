Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|
19.02.2026 22:01:16
Assessing Amrize: Insights From 8 Financial Analysts
Nachrichten zu Amrize
|
18.02.26
|Amrize Files Form 10-K for Fiscal Year 2025 (EQS Group)
|
17.02.26
|Amrize Delivers Strong Free Cash Flow in 2025; Shareholder Return Plan Proposed (EQS Group)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: Amrize stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Amrize Announces Date for Fourth Quarter and Full-Year 2025 Financial Results (EQS Group)
|
12.01.26
|Aktien Schweiz schließen kaum verändert - Amrize gesucht (Dow Jones)
|
16.12.25
|Amrize Expands Production Capacity at Flagship U.S. Cement Plant (EQS Group)
|
29.10.25
|Aktien Schweiz geben weiter nach - Amrize und Logitech nach Zahlen sehr fest (Dow Jones)
|
28.10.25
|Amrize Delivers Strong Third Quarter Revenue Growth and Free Cash Flow Generation (EQS Group)