Kursverlauf 15.12.2025 09:29:05

ATX aktuell: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

ATX aktuell: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

Heute geht es für den ATX erneut nach oben.

Am Montag steht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent im Plus bei 5 115,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 149,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 5 103,87 Punkten in den Handel, nach 5 103,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 103,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 122,16 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der ATX bei 4 853,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4 645,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 3 647,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 39,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 184,82 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,52 Prozent auf 60,20 EUR), Wienerberger (+ 0,95 Prozent auf 29,76 EUR), STRABAG SE (+ 0,89 Prozent auf 79,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,83 Prozent auf 30,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 14,92 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CPI Europe (-0,66 Prozent auf 15,06 EUR), EVN (-0,37 Prozent auf 26,75 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (-0,10 Prozent auf 38,80 EUR) und Andritz (-0,08 Prozent auf 62,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 22 890 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen verlieren
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
