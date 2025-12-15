ATX aktuell: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

Heute geht es für den ATX erneut nach oben.

Am Montag steht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,25 Prozent im Plus bei 5 115,87 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 149,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent fester bei 5 103,87 Punkten in den Handel, nach 5 103,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 103,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 122,16 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der ATX bei 4 853,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4 645,88 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, einen Wert von 3 647,82 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 39,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 5 184,82 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 1,52 Prozent auf 60,20 EUR), Wienerberger (+ 0,95 Prozent auf 29,76 EUR), STRABAG SE (+ 0,89 Prozent auf 79,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,83 Prozent auf 30,50 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 14,92 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil CPI Europe (-0,66 Prozent auf 15,06 EUR), EVN (-0,37 Prozent auf 26,75 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,00 EUR), voestalpine (-0,10 Prozent auf 38,80 EUR) und Andritz (-0,08 Prozent auf 62,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 22 890 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie hat mit 6,41 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Mit 9,16 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

