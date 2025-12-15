Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index-Bewegung
|
15.12.2025 15:59:04
Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain
Am Montag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,09 Prozent im Plus bei 2 564,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten in den Montagshandel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 570,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 537,00 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 411,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 1 817,22 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 40,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 574,56 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,13 Prozent auf 75,60 EUR), Vienna Insurance (+ 3,37 Prozent auf 61,30 EUR), DO (+ 2,75 Prozent auf 194,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,43 Prozent auf 80,20 EUR) und Wolford (+ 2,42 Prozent auf 3,38 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 21,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 53,00 EUR), Österreichische Post (-0,96 Prozent auf 30,80 EUR) und Semperit (-0,93 Prozent auf 12,80 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 133 847 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,088 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder
2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group
Aktien in diesem Artikel
|Addiko Bank
|21,60
|-2,26%
|DO & CO
|193,20
|2,33%
|Erste Group Bank AG
|96,60
|1,15%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,15
|1,12%
|Flughafen Wien AG
|53,00
|-1,12%
|Frequentis
|74,00
|1,93%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,92
|-1,33%
|Marinomed Biotech AG
|19,00
|-0,52%
|OMV AG
|47,30
|0,17%
|Österreichische Post AG
|30,60
|-1,61%
|Semperit AG Holding
|12,74
|-1,39%
|STRABAG SE
|79,90
|2,04%
|Vienna Insurance
|61,60
|3,88%
|Wienerberger AG
|29,84
|1,22%
|Wolford AG
|3,38
|2,42%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 558,06
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.