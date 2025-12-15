Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 15.12.2025 15:59:04

Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain

Der ATX Prime steigt am Nachmittag.

Am Montag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,09 Prozent im Plus bei 2 564,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten in den Montagshandel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 570,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 537,00 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 411,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 1 817,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 40,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 574,56 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,13 Prozent auf 75,60 EUR), Vienna Insurance (+ 3,37 Prozent auf 61,30 EUR), DO (+ 2,75 Prozent auf 194,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,43 Prozent auf 80,20 EUR) und Wolford (+ 2,42 Prozent auf 3,38 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 21,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 53,00 EUR), Österreichische Post (-0,96 Prozent auf 30,80 EUR) und Semperit (-0,93 Prozent auf 12,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 133 847 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,088 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle ATX Prime-Werte
Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 21,60 -2,26% Addiko Bank
DO & CO 193,20 2,33% DO & CO
Erste Group Bank AG 96,60 1,15% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,15 1,12% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Flughafen Wien AG 53,00 -1,12% Flughafen Wien AG
Frequentis 74,00 1,93% Frequentis
Kapsch TrafficCom AG 5,92 -1,33% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,00 -0,52% Marinomed Biotech AG
OMV AG 47,30 0,17% OMV AG
Österreichische Post AG 30,60 -1,61% Österreichische Post AG
Semperit AG Holding 12,74 -1,39% Semperit AG Holding
STRABAG SE 79,90 2,04% STRABAG SE
Vienna Insurance 61,60 3,88% Vienna Insurance
Wienerberger AG 29,84 1,22% Wienerberger AG
Wolford AG 3,38 2,42% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 558,06 0,83%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen