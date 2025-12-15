Freundlicher Handel: ATX Prime am Nachmittag auf grünem Terrain

Am Montag steht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,09 Prozent im Plus bei 2 564,70 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten in den Montagshandel, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 570,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 537,00 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2 411,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 1 817,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 40,46 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 574,56 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,13 Prozent auf 75,60 EUR), Vienna Insurance (+ 3,37 Prozent auf 61,30 EUR), DO (+ 2,75 Prozent auf 194,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,43 Prozent auf 80,20 EUR) und Wolford (+ 2,42 Prozent auf 3,38 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Addiko Bank (-2,26 Prozent auf 21,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Flughafen Wien (-1,12 Prozent auf 53,00 EUR), Österreichische Post (-0,96 Prozent auf 30,80 EUR) und Semperit (-0,93 Prozent auf 12,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 133 847 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,088 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder

2025 weist die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at