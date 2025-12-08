EVN Aktie
|26,90EUR
|-0,20EUR
|-0,74%
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
EVN verkaufen
Die Analysten der Baader Bank haben ihre Gewinnschätzungen für die EVN als Reaktion auf die Sonderdividende der Verbund-Beteiligung angehoben. Die Anlageempfehlung lautet "Reduce" und das 6-Monats-Kursziel legte der zuständige Experte Pierre-Alexandre Ramondenc auf 28,60 Euro fest.
Für das Geschäftsjahr 2024/25 prognostizieren die Baader-Analysten nun einen Gewinn von 2,53 (zuvor: 2,38) Euro je EVN-Aktie. In den beiden Folgejahren sollen sich die Gewinne auf 2,84 bzw. 2,89 Euro je Aktie belaufen. Seitens der Dividendenschätzungen rechnen die Experten für die genannten drei Geschäftsperioden mit 0,87 bzw. 0,88 und 0,89 Euro je Aktie.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ISIN AT0000741053 WEB http://www.evn.at
