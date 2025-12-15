Erste Group Bank Aktie

ATX Prime-Kursentwicklung 15.12.2025 12:27:09

Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone

Heute wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 1,25 Prozent höher bei 2 568,65 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 568,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 537,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2 411,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 817,22 Punkte.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 40,68 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 574,56 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,41 Prozent auf 75,80 EUR), Vienna Insurance (+ 3,20 Prozent auf 61,20 EUR), Wienerberger (+ 2,78 Prozent auf 30,30 EUR), Addiko Bank (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR) und DO (+ 2,65 Prozent auf 193,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Palfinger (-1,47 Prozent auf 33,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Lenzing (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR), Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,90 EUR) und AT S (AT&S) (-0,33 Prozent auf 30,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 116 166 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

