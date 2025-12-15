Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|ATX Prime-Kursentwicklung
|
15.12.2025 12:27:09
Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone
Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 1,25 Prozent höher bei 2 568,65 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,013 Prozent fester bei 2 537,30 Punkten, nach 2 536,98 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 568,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 537,00 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2 411,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 318,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 817,22 Punkte.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 40,68 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2 574,56 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
ATX Prime-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Frequentis (+ 4,41 Prozent auf 75,80 EUR), Vienna Insurance (+ 3,20 Prozent auf 61,20 EUR), Wienerberger (+ 2,78 Prozent auf 30,30 EUR), Addiko Bank (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR) und DO (+ 2,65 Prozent auf 193,80 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Palfinger (-1,47 Prozent auf 33,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,33 Prozent auf 5,92 EUR), Lenzing (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR), Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,90 EUR) und AT S (AT&S) (-0,33 Prozent auf 30,15 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 116 166 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Frequentismehr Nachrichten
|
12:27
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime sackt ab (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Handel in Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung kaum verändert (finanzen.at)
|
10.12.25
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.12.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)