Mayr-Melnhof Karton Aktie

Mayr-Melnhof Karton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

Kursverlauf 16.12.2025 12:27:24

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Am Dienstagmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,21 Prozent nach oben auf 2 574,55 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 561,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 582,23 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 411,29 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 2 285,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 805,51 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 41,00 Prozent aufwärts. Bei 2 582,23 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,99 Prozent auf 86,20 EUR), Wienerberger (+ 2,93 Prozent auf 30,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 38,38 EUR), Addiko Bank (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,13 Prozent auf 98,25 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Palfinger (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR), AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 29,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,96 Prozent auf 3,51 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 886 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,088 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AGmehr Nachrichten

Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen

09.12.25 Erste Group Bank kaufen UBS AG
02.12.25 Erste Group Bank overweight Barclays Capital
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
05.11.25 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 22,00 1,85% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 29,75 -1,98% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 98,20 1,08% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,00 -0,37% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 5,88 -2,00% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,20 -0,26% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 85,30 1,91% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 46,80 -1,02% OMV AG
Palfinger AG 33,00 -1,20% Palfinger AG
Raiffeisen 37,98 1,01% Raiffeisen
Wienerberger AG 31,04 3,40% Wienerberger AG
Wolford AG 3,30 -2,94% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,55 -0,98% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 572,38 0,13%

