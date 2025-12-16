Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit Gewinnen

Am Dienstagmittag wagen sich die Anleger in Wien aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,21 Prozent nach oben auf 2 574,55 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 561,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 582,23 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 411,29 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Wert von 2 285,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 805,51 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 41,00 Prozent aufwärts. Bei 2 582,23 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 2,99 Prozent auf 86,20 EUR), Wienerberger (+ 2,93 Prozent auf 30,90 EUR), Raiffeisen (+ 2,07 Prozent auf 38,38 EUR), Addiko Bank (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,13 Prozent auf 98,25 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Palfinger (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR), AT S (AT&S) (-2,14 Prozent auf 29,70 EUR), ZUMTOBEL (-1,96 Prozent auf 3,51 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124 886 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,088 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Die Marinomed Biotech-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Mit 9,20 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at