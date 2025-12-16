Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in Grün

So bewegt sich der ATX Prime am Dienstag.

Am Dienstag erhöht sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,17 Prozent auf 2 573,57 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 569,08 Punkten in den Handel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 2 561,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 573,92 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Stand von 2 411,29 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 2 285,10 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 1 805,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 40,95 Prozent aufwärts. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,77 Prozent auf 38,64 EUR), Wienerberger (+ 2,33 Prozent auf 30,72 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 30,95 EUR), CPI Europe (+ 0,66 Prozent auf 15,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,51 Prozent auf 97,65 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Flughafen Wien (-2,55 Prozent auf 53,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,30 Prozent auf 19,00 EUR) und Warimpex (-1,20 Prozent auf 0,49 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 31 652 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,088 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,68 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at