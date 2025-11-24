ATX-Papier CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CPI Europe von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in CPI Europe eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CPI Europe-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 654,450 CPI Europe-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 176,70 EUR, da sich der Wert eines CPI Europe-Papiers am 21.11.2025 auf 15,55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,77 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von CPI Europe belief sich jüngst auf 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at