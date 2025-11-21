CPI Europe Aktie
|ATX-Performance im Blick
|
21.11.2025 12:27:07
Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX aktuell
Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,05 Prozent schwächer bei 4 769,13 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 141,634 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,151 Prozent schwächer bei 4 812,63 Punkten, nach 4 819,93 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 4 812,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 741,26 Einheiten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 1,74 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 21.10.2025, lag der ATX-Kurs bei 4 626,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 810,85 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, bewegte sich der ATX bei 3 524,86 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 30,42 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 957,53 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 1,96 Prozent auf 33,32 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 26,98 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,32 Prozent auf 13,80 EUR), CPI Europe (+ 0,65 Prozent auf 15,60 EUR) und CA Immobilien (+ 0,35 Prozent auf 23,02 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen PORR (-3,39 Prozent auf 27,05 EUR), EVN (-2,26 Prozent auf 25,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,01 Prozent auf 26,80 EUR), Erste Group Bank (-1,95 Prozent auf 88,00 EUR) und voestalpine (-1,83 Prozent auf 34,28 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 195 540 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 35,088 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
