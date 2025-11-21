CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Wohnungserwerb
|
21.11.2025 17:51:00
CPI Europe-Aktie etwas höher: Ankauf von Wohnimmobilienpaket in Tschechien abgeschlossen
Der Immobilienkonzern CPI Europe (früher Immofinanz) hat den Ankauf eines Wohnimmobilienpakets in Tschechien abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis lag bei rund 605 Mio. Euro, wie der Konzern in einer Aussendung am Freitag mitteilte. Erworben wurden insgesamt knapp 12.000 Wohnungen samt bestehender Betriebs- und Verwaltungsstruktur. Die im Vorjahr erzielten Bruttomieteinnahmen lagen nach eigenen Angaben bei umgerechnet 38 Mio. Euro.
Die CPI Europe-Aktie notierte am Freitag im Wiener Handel letztlich um 0,32 Prozent im Plus bei 15,55 Euro.
rst/kre
ISIN AT0000A21KS2 WEB http://www.cpi-europe.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Immofinanz,IMMOFINANZ AG
Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten
|
17:58
|Wiener Börse-Handel ATX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13:06
|EQS-News: CPI Europe erwirbt tschechisches Wohnimmobilien-Portfolio (EQS Group)
|
13:06