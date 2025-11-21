CPI Europe Aktie

CPI Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Wohnungserwerb 21.11.2025 17:51:00

CPI Europe-Aktie etwas höher: Ankauf von Wohnimmobilienpaket in Tschechien abgeschlossen

CPI Europe-Aktie etwas höher: Ankauf von Wohnimmobilienpaket in Tschechien abgeschlossen

CPI Europe stärkt ihr Wohnsegment mit einem umfangreichen Immobilienzuwachs in Tschechien.

Der Immobilienkonzern CPI Europe (früher Immofinanz) hat den Ankauf eines Wohnimmobilienpakets in Tschechien abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis lag bei rund 605 Mio. Euro, wie der Konzern in einer Aussendung am Freitag mitteilte. Erworben wurden insgesamt knapp 12.000 Wohnungen samt bestehender Betriebs- und Verwaltungsstruktur. Die im Vorjahr erzielten Bruttomieteinnahmen lagen nach eigenen Angaben bei umgerechnet 38 Mio. Euro.

Die CPI Europe-Aktie notierte am Freitag im Wiener Handel letztlich um 0,32 Prozent im Plus bei 15,55 Euro.

rst/kre

ISIN AT0000A21KS2 WEB http://www.cpi-europe.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CPI Europe von vor 3 Jahren eingefahren

Bildquelle: Immofinanz,IMMOFINANZ AG

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten