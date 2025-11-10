DO Aktie
ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das DO-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 81,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,315 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (199,00 EUR), wäre das Investment nun 2 450,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,07 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von DO belief sich jüngst auf 2,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
