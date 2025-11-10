DO Aktie

DO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Investition 10.11.2025 10:03:57

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DO-Investment gewesen.

Das DO-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der DO-Anteile betrug an diesem Tag 81,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,315 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (199,00 EUR), wäre das Investment nun 2 450,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,07 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von DO belief sich jüngst auf 2,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com

Nachrichten zu DO & COmehr Nachrichten