ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in DO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 139,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,717 DO-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 207,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,49 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DO belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at