DO Aktie
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
|Profitables DO-Investment?
|
03.11.2025 10:04:18
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DO-Anteilen via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 139,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,717 DO-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.10.2025 auf 207,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,49 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von DO belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
Nachrichten zu DO & COmehr Nachrichten
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX Prime fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: ATX notiert im Minus (finanzen.at)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
31.10.25
|Pluszeichen in Wien: Börsianer lassen ATX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gute Stimmung in Wien: ATX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu DO & COmehr Analysen
|15.08.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.25
|DO accumulate
|Erste Group Bank
|18.02.25
|DO kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.25
|DO buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)