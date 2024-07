ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Grün

Am Freitag stieg der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich um 0,75 Prozent auf 1 858,60 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent fester bei 1 844,77 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 844,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 843,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 858,73 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0,128 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 836,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 1 781,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wurde der ATX Prime auf 1 602,43 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,43 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,64 Prozent auf 21,02 EUR), Raiffeisen (+ 2,29 Prozent auf 17,44 EUR), Frequentis (+ 2,22 Prozent auf 32,30 EUR), Andritz (+ 2,13 Prozent auf 57,45 EUR) und AMAG (+ 2,00 Prozent auf 25,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen UBM Development (-4,00 Prozent auf 21,60 EUR), ZUMTOBEL (-2,67 Prozent auf 5,84 EUR), Addiko Bank (-1,75 Prozent auf 19,60 EUR), FACC (-1,10 Prozent auf 8,08 EUR) und Telekom Austria (-0,92 Prozent auf 8,63 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 458 596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 26,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent bei der OMV-Aktie an.

