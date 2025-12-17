ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

In Wien ist am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,10 Prozent fester bei 2 572,45 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 2 570,12 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 578,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 567,65 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 396,57 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Wert von 2 284,85 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 17.12.2024, den Wert von 1 789,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 40,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 582,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 4,15 Prozent auf 65,20 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,90 Prozent auf 3,55 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,44 Prozent auf 15,54 EUR), FACC (+ 1,02 Prozent auf 11,84 EUR) und OMV (+ 1,00 Prozent auf 46,66 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Frequentis (-3,79 Prozent auf 71,00 EUR), Wolford (-3,03 Prozent auf 3,20 EUR), Addiko Bank (-2,24 Prozent auf 21,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,97 Prozent auf 29,80 EUR) und Raiffeisen (-1,80 Prozent auf 37,06 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Vienna Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 123 978 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,729 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,70 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,30 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at