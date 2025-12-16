Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 16.12.2025 15:59:20

Handel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Handel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Beim ATX Prime stehen die Signale am Dienstagnachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent höher bei 2 569,71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 561,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 582,23 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 411,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 285,10 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 805,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 40,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 3,86 Prozent auf 31,18 EUR), Addiko Bank (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,43 Prozent auf 84,90 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 63,95 EUR) und CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Palfinger (-1,80 Prozent auf 32,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), BAWAG (-1,53 Prozent auf 122,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Zur Übersichtsseite
Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AGmehr Nachrichten

Analysen zu Marinomed Biotech AGmehr Analysen

19.09.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.23 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
20.09.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
05.04.22 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
14.09.21 Marinomed Biotech kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 22,00 1,85% Addiko Bank
Andritz AG 64,15 1,66% Andritz AG
BAWAG 122,40 -1,37% BAWAG
CA Immobilien 22,88 1,06% CA Immobilien
Erste Group Bank AG 98,35 1,24% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 26,50 -2,21% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 5,80 -3,33% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 19,20 -0,26% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 85,00 1,55% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 46,20 -2,28% OMV AG
Palfinger AG 33,15 -0,75% Palfinger AG
Raiffeisen 37,82 0,59% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 27,40 -1,79% Schoeller-Bleckmann
Wienerberger AG 30,88 2,86% Wienerberger AG
Wolford AG 3,30 -2,94% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 564,93 -0,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen