Handel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent höher bei 2 569,71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 561,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 582,23 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 411,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 285,10 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 805,51 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 40,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 3,86 Prozent auf 31,18 EUR), Addiko Bank (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,43 Prozent auf 84,90 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 63,95 EUR) und CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Palfinger (-1,80 Prozent auf 32,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), BAWAG (-1,53 Prozent auf 122,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
|19.09.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.23
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|20.09.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|05.04.22
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|14.09.21
|Marinomed Biotech kaufen
|Erste Group Bank
|Addiko Bank
|22,00
|1,85%
|Andritz AG
|64,15
|1,66%
|BAWAG
|122,40
|-1,37%
|CA Immobilien
|22,88
|1,06%
|Erste Group Bank AG
|98,35
|1,24%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|26,50
|-2,21%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,80
|-3,33%
|Marinomed Biotech AG
|19,20
|-0,26%
|Mayr-Melnhof Karton AG
|85,00
|1,55%
|OMV AG
|46,20
|-2,28%
|Palfinger AG
|33,15
|-0,75%
|Raiffeisen
|37,82
|0,59%
|Schoeller-Bleckmann
|27,40
|-1,79%
|Wienerberger AG
|30,88
|2,86%
|Wolford AG
|3,30
|-2,94%
|ATX Prime
|2 564,93
|-0,16%
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.