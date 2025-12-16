Handel in Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Beim ATX Prime stehen die Signale am Dienstagnachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,02 Prozent höher bei 2 569,71 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 561,64 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 582,23 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 411,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2 285,10 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der ATX Prime noch bei 1 805,51 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 40,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 3,86 Prozent auf 31,18 EUR), Addiko Bank (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,43 Prozent auf 84,90 EUR), Andritz (+ 1,35 Prozent auf 63,95 EUR) und CA Immobilien (+ 1,06 Prozent auf 22,88 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Palfinger (-1,80 Prozent auf 32,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,67 Prozent auf 5,90 EUR), BAWAG (-1,53 Prozent auf 122,20 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,43 Prozent auf 27,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 200 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

