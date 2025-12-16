Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels in Grün

CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Index-Performance im Blick 16.12.2025 17:58:38

Zum Handelsschluss legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 2 569,99 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 561,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 582,23 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 411,29 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Wert von 2 285,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 805,51 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 40,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 31,12 EUR), Addiko Bank (+ 3,24 Prozent auf 22,30 EUR), Andritz (+ 2,14 Prozent auf 64,45 EUR), CPI Europe (+ 1,84 Prozent auf 15,48 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,79 Prozent auf 85,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen ZUMTOBEL (-3,63 Prozent auf 3,45 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR), OMV (-2,28 Prozent auf 46,20 EUR) und BAWAG (-1,93 Prozent auf 121,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 596 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37,088 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,20 Prozent.

