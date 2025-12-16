Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Dienstagshandels in Grün

Zum Handelsschluss legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich beendete der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 2 569,99 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 2 569,08 Punkte an der Kurstafel, nach 2 569,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 561,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 582,23 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 411,29 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 16.09.2025, einen Wert von 2 285,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 805,51 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 40,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 582,23 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 3,66 Prozent auf 31,12 EUR), Addiko Bank (+ 3,24 Prozent auf 22,30 EUR), Andritz (+ 2,14 Prozent auf 64,45 EUR), CPI Europe (+ 1,84 Prozent auf 15,48 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,79 Prozent auf 85,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen ZUMTOBEL (-3,63 Prozent auf 3,45 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR), OMV (-2,28 Prozent auf 46,20 EUR) und BAWAG (-1,93 Prozent auf 121,70 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 596 039 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 37,088 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at