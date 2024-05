ATX Prime aktuell: So steht der ATX Prime aktuell

Mit dem ATX Prime geht es am Donnerstag aufwärts.

Der ATX Prime erhöht sich im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent auf 1 887,37 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 1 880,48 Punkte an der Kurstafel, nach 1 880,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 872,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 889,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,565 Prozent. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der ATX Prime 1 792,43 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.02.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 705,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der ATX Prime 1 608,50 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,11 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 3,41 Prozent auf 6,06 EUR), Rosenbauer (+ 2,25 Prozent auf 31,80 EUR), Andritz (+ 1,54 Prozent auf 56,05 EUR), Österreichische Post (+ 1,31 Prozent auf 31,00 EUR) und Raiffeisen (+ 1,29 Prozent auf 17,24 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Schoeller-Bleckmann (-6,29 Prozent auf 43,20 EUR), Marinomed Biotech (-5,45 Prozent auf 14,75 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,23 Prozent auf 8,76 EUR), Polytec (-1,95 Prozent auf 3,52 EUR) und AT S (AT&S) (-1,89 Prozent auf 21,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 133 628 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,883 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,10 Prozent an der Spitze im Index.

