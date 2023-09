ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der ATX Prime bewegt sich am Donnerstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,58 Prozent tiefer bei 1 612,64 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent fester bei 1 622,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 621,98 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 622,03 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 611,84 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,065 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 21.08.2023, bei 1 578,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 587,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, stand der ATX Prime noch bei 1 450,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,83 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 530,67 Punkten erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Marinomed Biotech (+ 1,00 Prozent auf 40,60 EUR), DO (+ 0,76 Prozent auf 106,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,63 Prozent auf 6,34 EUR), Flughafen Wien (+ 0,32 Prozent auf 46,45 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 0,21 Prozent auf 9,72 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen voestalpine (-1,48 Prozent auf 26,54 EUR), Verbund (-0,96 Prozent auf 82,65 EUR), OMV (-0,94 Prozent auf 45,38 EUR), AT S (AT&S) (-0,93 Prozent auf 29,90 EUR) und Palfinger (-0,86 Prozent auf 23,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 10 468 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,932 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,86 Prozent bei der OMV-Aktie an.

