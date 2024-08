ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OMV von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der OMV-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 46,72 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die OMV-Aktie investiert hat, hat nun 21,404 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2024 gerechnet (37,28 EUR), wäre das Investment nun 797,95 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,21 Prozent.

Der Marktwert von OMV betrug jüngst 12,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at