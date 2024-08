Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,29 Prozent stärker bei 17 666,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,675 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,563 Prozent tiefer bei 17 516,05 Punkten, nach 17 615,15 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 439,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 696,67 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,804 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 18 472,05 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 08.05.2024, bei 18 498,38 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 08.08.2023, bei 15 774,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,35 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,44 Prozent auf 511,60 EUR), Zalando (+ 2,85 Prozent auf 22,74 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 159,20 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 253,90 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 24,37 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-3,11 Prozent auf 12,30 EUR), Brenntag SE (-2,87 Prozent auf 63,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,92 Prozent auf 36,33 EUR), Beiersdorf (-1,79 Prozent auf 126,10 EUR) und MTU Aero Engines (-1,56 Prozent auf 258,50 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 322 096 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216,269 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

