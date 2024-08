Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,67 Prozent höher bei 24 979,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 244,681 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,030 Prozent fester bei 24 819,58 Punkten in den Handel, nach 24 812,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 24 990,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 814,74 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 25 343,43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der MDAX einen Wert von 27 441,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 153,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 6,93 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit thyssenkrupp (+ 3,96 Prozent auf 3,26 EUR), Aroundtown SA (+ 2,69 Prozent auf 2,10 EUR), Befesa (+ 2,64 Prozent auf 26,48 EUR), HUGO BOSS (+ 2,57 Prozent auf 39,12 EUR) und United Internet (+ 2,13 Prozent auf 18,68 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HENSOLDT (-3,81 Prozent auf 34,86 EUR), K+S (-2,40 Prozent auf 10,98 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,59 Prozent auf 136,60 EUR), HelloFresh (-1,39 Prozent auf 7,24 EUR) und JENOPTIK (-0,91 Prozent auf 28,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 883 988 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 19,483 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,95 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at