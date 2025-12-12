Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent fester bei 30 223,07 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 348,998 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,250 Prozent höher bei 29 994,77 Punkten, nach 29 920,08 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 29 957,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 270,36 Punkten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1,59 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 12.11.2025, einen Wert von 29 573,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.09.2025, stand der MDAX noch bei 30 175,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 812,99 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,51 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 5,25 Prozent auf 27,68 EUR), Lufthansa (+ 4,31 Prozent auf 8,43 EUR), PUMA SE (+ 3,46 Prozent auf 21,81 EUR), Delivery Hero (+ 2,71 Prozent auf 22,02 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,54 Prozent auf 68,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-2,60 Prozent auf 17,27 EUR), TUI (-1,10 Prozent auf 8,10 EUR), RENK (-1,08 Prozent auf 55,00 EUR), Sartorius vz (-0,89 Prozent auf 245,30 EUR) und KION GROUP (-0,38 Prozent auf 66,30 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 039 460 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,870 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

