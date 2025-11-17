KION GROUP Aktie
|63,20EUR
|1,10EUR
|1,77%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Lagerausrüster in seiner Nachbetrachtung vom Sonntag ein robustes drittes Quartal mit soliden Auftragseingängen in beiden Kerngeschäften. Positiv wertet er geringere Restrukturierungskosten als erwartet. Nach einem zuletzt starken Kursanstieg sei es aber nicht angebracht, den Aktien "nachzulaufen"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
63,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,39%
|
Analyst Name::
Lasse Stueben
|
KGV*:
-
