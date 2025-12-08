KION GROUP Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray empfahl in seinem Ausblick auf Europas Investitionsgüterbranche für 2026 Knorr-Bremse neu zum Kauf und setzt zudem weiter auf Siemens Energy, Schneider, Kion, Prysmian, Alstom und Sandvik. Er diskutiert in der am Montag vorliegenden Analyse die Auswirkungen des deutschen Konjunkturpakets, die Trendwende für Frühzykliker sowie das Für und Wider des Booms um Künstliche Intelligenz./ag/mis
