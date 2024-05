Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der MDAX zeigt sich am Donnerstag wenig bewegt.

Um 15:42 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent auf 26 277,93 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 238,729 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 26 266,25 Punkte an der Kurstafel, nach 26 264,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26 425,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 201,17 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,377 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.04.2024, wies der MDAX 26 776,41 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 651,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, wies der MDAX 27 456,06 Punkte auf.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,09 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 4,02 Prozent auf 2,03 EUR), EVOTEC SE (+ 2,77 Prozent auf 10,01 EUR), thyssenkrupp (+ 2,72 Prozent auf 4,84 EUR), Befesa (+ 2,59 Prozent auf 27,70 EUR) und Lufthansa (+ 2,11 Prozent auf 6,86 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HUGO BOSS (-7,54 Prozent auf 46,73 EUR), Nemetschek SE (-3,65 Prozent auf 80,50 EUR), GEA (-2,90 Prozent auf 36,80 EUR), HelloFresh (-2,15 Prozent auf 6,20 EUR) und HENSOLDT (-2,12 Prozent auf 36,08 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 729 103 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 18,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

