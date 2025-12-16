FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fresnillo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 8,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,704 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 28,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 334,27 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 234,27 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Fresnillo eine Börsenbewertung in Höhe von 21,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at