Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Frühe Investition
|
16.12.2025 16:04:15
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Fresnillo-Aktie betrug an diesem Tag 8,54 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,704 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 28,56 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 334,27 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 234,27 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Fresnillo eine Börsenbewertung in Höhe von 21,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLCmehr Nachrichten
|
16:04
|FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15:59
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in London: FTSE 100 legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|FTSE 100 aktuell: Anleger lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Fresnillo PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fresnillo PLC
|33,44
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.