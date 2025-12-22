Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus

Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 48 362,68 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,005 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,333 Prozent auf 47 974,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48 134,89 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48 199,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48 457,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 245,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 381,54 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 42 840,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 14,08 Prozent zu. Bei 48 886,86 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 3,59 Prozent auf 104,72 USD), JPMorgan Chase (+ 1,85 Prozent auf 323,09 USD), Salesforce (+ 1,82 Prozent auf 264,63 USD), NVIDIA (+ 1,49 Prozent auf 183,69 USD) und Chevron (+ 1,39 Prozent auf 149,80 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-2,54 Prozent auf 57,22 USD), Honeywell (-1,58 Prozent auf 195,96 USD), Walmart (-1,54 Prozent auf 112,60 USD), Procter Gamble (-1,23 Prozent auf 142,69 USD) und 3M (-1,21 Prozent auf 160,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33 837 074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,751 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

