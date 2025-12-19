Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Honeywell von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 209,41 USD. Bei einem Honeywell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,478 Honeywell-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,59 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 18.12.2025 auf 198,08 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 94,59 USD entspricht einer negativen Performance von 5,41 Prozent.

Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 127,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

