Honeywell Aktie

Honeywell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Honeywell-Investition? 19.12.2025 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert Honeywell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Honeywell von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 209,41 USD. Bei einem Honeywell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,478 Honeywell-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 94,59 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 18.12.2025 auf 198,08 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 94,59 USD entspricht einer negativen Performance von 5,41 Prozent.

Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 127,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Honeywellmehr Nachrichten