27.08.2025 20:05:05
Aufschläge in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,20 Prozent auf 21 588,39 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,083 Prozent auf 21 526,33 Punkte an der Kurstafel, nach 21 544,27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21 476,30 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21 592,26 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,568 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 21 108,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 199,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 754,82 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 11,97 Prozent zu Buche. 21 803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit 3D Systems (+ 20,93 Prozent auf 2,60 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,13 Prozent auf 13,17 USD), Photronics (+ 8,13) Prozent auf 24,08 USD), Geospace Technologies (+ 4,71 Prozent auf 21,14 USD) und Nortech Systems (+ 4,29 Prozent auf 9,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 14,22 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,36 Prozent auf 39,74 USD), Taylor Devices (-3,99 Prozent auf 49,34 USD), Veeco Instruments (-3,63 Prozent auf 23,87 USD) und Dorel Industries (-3,30 Prozent auf 0,91 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 450 989 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,43 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.
