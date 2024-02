Aufschläge in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 17 506,82 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,411 Prozent auf 17 415,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17 344,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 378,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 534,19 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,394 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 02.01.2024, bei 16 543,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14 919,55 Punkte. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 02.02.2023, bei 12 803,14 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,82 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 17 665,26 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 19,98 Prozent auf 473,65 USD), Amazon (+ 6,84 Prozent auf 170,17 USD), Datadog A (+ 5,50 Prozent auf 133,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,17 Prozent auf 177,59 USD) und NVIDIA (+ 3,06 Prozent auf 649,54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Atlassian A (-14,84 Prozent auf 217,07 USD), Charter A (-13,26 Prozent auf 331,64 USD), Enphase Energy (-4,68 Prozent auf 100,51 USD), Lucid (-4,39 Prozent auf 3,27 USD) und Sirius XM (-2,87 Prozent auf 5,08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 941 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

