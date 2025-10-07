Aufschläge in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,15 Prozent stärker bei 7 983,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,434 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,039 Prozent auf 7 974,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 971,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 985,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 934,13 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, stand der CAC 40 bei 7 674,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 723,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 576,02 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 7,98 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 257,88 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 121 965 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 274,383 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at